Tomma läktare hotar Paralympics

Redan under OS hade Rio-arrangörerna svårt att locka publik. Och inför Paralympics, som invigs på onsdag, ser det lika illa ut. Av 2,5 miljoner tillgängliga biljetter har knappt hälften sålts, vilket ändå är en rejäl förbättring från de ynka 12 procent av biljetterna som hade sålts för två veckor sedan.

– Vi är väldigt glada att vi har passerat en miljon, det visar verkligen att det brasilianska folket engagerar sig i Paralympics. Det har bildats köer utanför våra biljettkontor och man kan känna hur stämningen byggs upp i staden, säger Donovan Ferreti, chef över biljettförsäljningen, till den officiella Paralympics-sidan.

Hur mycket Paralympics-puls det är i Rio går att diskutera. Redan i samband med att OS avslutades sade Philip Craven, ordförande i Internationella paralympiska kommitténs (IPK), att man stod inför den största utmaningen i Paralympics 56-åriga historia.

Brasilien genomgår just nu sin värsta recession på decennier, och Paralympics är inte förskonat. Arenor har skalats ner, antal biljetter reducerats, det har skurits i transporter och flera mediecenter har stängts ner. Dessutom har nära 2 000 personer med tillfälliga anställningar sagts upp efter att man inte har kunnat betala deras löner.

Och de trögsålda biljetterna – trots att de billigaste kostar under 25 kronor styck – gör att succén från London 2012, då de flesta tävlingarna var slutsålda, blir svår att upprepa.

– Där var hela London och hela England väldigt positiva. Och den delen tror jag inte att vi kan förvänta oss här, att ha den där jätteuppställningen. Men vi får se hur det ser ut när väl tävlingarna drar igång, om det är välfyllt eller om det är glest, säger Hans Säfström, sportchef för Svenska parasportförbundet, till TT.

– Men jag tror att det blir ganska bra, jag tror att det blir en fest.

Trots de många problemen lever fortsatt hoppet om ett lyckat, och välbesökt, Paralympics. Mycket tack vare en brittisk kampanj på nätet, under parollen #filltheseats (fyll läktarna).

Kampanjen samlar in pengar för att ge brasilianska barn och ungdomar, och människor med funktionshinder, chansen att se Paralympics. Målet var att få in 15 000 dollar (omkring 130 000 kronor) men efter att bland annat bandet Coldplay backat kampanjen på Twitter, har den växt och i fredags hade över 160 000 dollar samlats in, enligt kampanjsidan.

Greg Nugent, marknadsansvarig under London-spelen 2012 och den som startade upp kampanjen:

– Paralympics har en unik möjlighet att förändra människors inställning till funktionshinder. Vi fick se prov på det i London och jag är helt säker på att det kommer att ske också i Brasilien. Men då gäller det också att se till att paralympierna får tävla på fullsatta arenor.