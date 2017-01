Tocqueville skulle ha föraktat Donald Trump

Titelbladet till ”Om demokratin i Amerika” och dess upphovsman Alexis de Tocqueville. Foto: Mary Evans / IBL

Det finns historiska personer som man önskar hade frusits ner och kunnat tinas upp för att ge sin syn på vår samtid. En sådan är Alexis de Tocqueville (1805–1859), fransk historiker, sociolog och, under en del av sitt liv, aktiv politiker.

Tocqueville är mest känd för sin klassiska studie ”Om demokratin i Amerika”, utgiven i två band 1835 och 1840 och fortfarande ett referensverk för alla som är intresserade av amerikansk politik. Men det var egentligen inte USA i sig som intresserade honom. Landet var för Tocqueville ett laboratorium, där européerna klivit ur sin historia och kunde experimentera med nya samhällsformer. Vad han var på jakt efter var demokratins själ. Tocqueville var född aristokrat, men kemiskt fri från önsketänkande när det gäller aristokratins roll i ett framtida samhälle. Även monarkin var i hans ögon överspelad. Han såg demokratin som det enda alternativet till våld, diktatur och kaos, också i Europa.

Men det som gör att han fått en renässans i dag, när demokratin uppfattas vara i kris på båda sidor om Atlanten, är att han också i den såg ett frö till självförstörelse. Han kastar, som Johannes Heuman skriver (Under strecket 4/1 2017) sin skugga över det franska presidentvalet i vår. Att demokratin gynnar jämlikhet innebär också, menade Tocqueville, att den atomiserar samhällen. Aristokratin utgjorde, menade han, så länge den var funktionsduglig, ett stabiliserande mellanled mellan folket och centralmakten (det vill säga den franska monarkin). En amorf massa av medborgare kan lätt manipuleras och falla offer för en skicklig demagog. Demokratin kan slå över i despoti.

Annons X

Att Tocqueville djupt skulle ha föraktat Donald Trump som person och politiker råder det ingen tvekan om. Säkert skulle han i honom ha sett Ludvig Filip, den vulgäre ”borgarkungen” som kom till makten i Frankrike efter julirevolutionen 1830, för vilken politiken främst var ett sätt att berika sig. Tocqueville ägnar honom ett sanslöst elakt porträtt i sina politiska memoarer, ”Minnen” (utgivna på svenska 2015 på Atlantis förlag). Kanske skulle han ha sett en ännu större likhet med Ludvig Napoleon, Napoleons brorson, framsvept till posten som president i den ”andra republik” som upprättades efter revolutionen 1848. Statskuppen 1851, då Ludvig Napoleon i farbroderns anda utropade sig till kejsare, fick Tocqueville att desillusionerad och uppgiven dra sig tillbaka från politiken (han hade under några månader 1849 varit fransk utrikesminister).

Tocqueville besökte USA 1831, då presidentposten innehades av Andrew Jackson, av många sedd som andlig förfader till Donald Trump (även om han grundade det demokratiska partiet). Jackson ville företräda the common man, det vanliga folket, med udden riktad mot etablissemanget i Washington. Ändå verkar Tocqueville i ”Om folkväldet” inte särskilt orolig för den amerikanska demokratins framtid. Maktdelningen mellan president, kongress och domstolar var en skyddsfaktor. Framför allt hade han förtroende för att lagarna, i sista hand konstitutionen, skulle hindra en despotisk president från att missbruka makten. Kommer det att fungera i dag?

Vad hade Tocqueville i övrigt haft att säga om vår värld, om han stigit ur frysboxen efter 157 år? Mycket hade naturligtvis förvånat honom. Men hans eminenta förmåga att tränga bakom ytan, se kontinuitet och strukturella likheter, hade gjort att han nog känt igen en hel del. Brexit hade inte förvånat honom. Bilden av ett globalt inriktat, från den europeiska kontinenten distanserat Storbritannien som Theresa May tecknade i sitt linjetal den 17 januari, stämmer väl med vad han själv upplevde. Vad som hade förvånat honom var att britterna över huvud taget i 40 år kunnat ingå i en europeisk union med legala förpliktelser.

Men vad Tocqueville framför allt skulle ha känt igen sig i är ett Europa där konstitutionella parlamentariska system knakar under trycket från rasande, frustrerade medborgare som upplever att de svikits och lämnats bakefter. Mer än något annat fruktade han det politiska våldet. Revolutionen 1848, lysande skildrad dag för dag, timme för timme i ”Minnen”, var för honom en repris av den första, där hans föräldrar i sista stund räddades från giljotinen av Robespierres fall 1793. Theresa Benér beskriver (Under strecket 30/12 2016) hur Paris teatrar ”håller samtidens kaos i styr”. Så var det också under franska revolutionen. Tocqueville skulle ha noterat att en av succépjäserna i dag behandlar rättegången mot Ludvig XVI, där hans egen mormors far var försvarsadvokat.

Och hos honom, som beundrade den anglosaxiska förmågan till fredlig politisk konfliktlösning, hade tidningen Daily Mails rubrik ”ENEMIES OF THE PEOPLE” (apropå en domstols beslut att parlamentet måste konsulteras om brexit), liksom Ukip-ledaren Gerard Battens rop på en ”revolutionär omskakning” av den brittiska förvaltningen, väckt obehagliga associationer. När Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet, talar om en ”revolutionär situation” i dagens Europa, har han säkerligen 1789, 1830, 1848 och Tocqueville i tankarna.

Och ekonomin? Globaliseringen? Tocqueville var en stark frihandelsvän. Men han var också en stark anhängare av le bien commun, det allmänna bästa. Han skulle ha varit djupt oroad av den globala förmögenhetskoncentration som rader av studier visat. Till det han uppskattade i USA hörde de amerikanska arvslagarna, som (då) hindrade en sådan utveckling. Säkert skulle han med stort intresse ha tagit del av sin landsman Thomas Pikettys bok ”Kapitalet i det 21:a århundradet”. Den som googlar ”Tocqueville Piketty” hittar en rolig, fiktiv konversation mellan de båda.

Men det mest tänkvärda hos Tocqueville är nog ändå detta lilla citat: ”Kanske är det så att de institutioner som vi ser som nödvändiga bara är de vi vant oss vid.” Även vi lever i historien. Vad skulle vi se om vi klev ut ur frysboxen år 2274?

Ulla Gudmundson är skribent och diplomat. Hon har tidigare bland annat varit analyschef vid UD.