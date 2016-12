Dumhet

Den slutgiltiga mänskliga dumheten är kanske hennes tendens att välja fångenskap och kontroll alldeles frivilligt eftersom allt verkar bättre än friheten.

Just den dumheten står i fokus för den isländske författaren Eiríkur Örn Norðdahls nya roman som heter just ”Dumhet”. Berättelsen utspelar sig på Island i en inte alltför avlägsen framtid. Allt är ungefär exakt så som det är idag förutom att landets, i princip hela världens, befolkning frivilligt gått med att på att övervakas dygnet runt på alla platser de befinner sig. En övervakning som vem som helst kan koppla in sig på – alla kan spionera på alla. Men, som författaren konstaterar, så spännande är det inte att se sina medmänniskor lösa korsord, peta sig i näsan, snyta barn och fylla i lönerapporter.

Romanens två huvudpersoner, de framgångsrika författarna Aki och Lenita som just skilt sig från varandra, ser dock till att det blir lite mer intressant. För att trigga varandra i sin smutsiga skilsmässa, drar de hem rader av engångsligg och stirrar trotsigt in i övervakningskamerorna just när det går för dem, väl medvetna om att den andre med stor sannolikhet har kopplat upp sig och bevittnar det hela.

Ett lite knasbrutalt, samhällskritiskt och uppskruvat tonläget präglar Örn Norðdahls berättelse. Den ilar fram, leker lätt och smidigt med genrer och förväntningar, sparkar in både öppna och stängda dörrar, men ekar en smula tomt. Han har velat få med så mycket i sin samtidigt gladflamsiga och dystopiska samtidssatir.

Aki och Lenits skilsmässa har sin grund i att de båda under samma period men helt fristående från varandra, skrivit varsin nästan identisk roman om en ung isländsk man med muslimskt påbrå som radikaliseras, värvas av IS och genomför ett terrordåd. ”Akmeð” heter bägge böckerna och upptäckten av hur lika deras respektive manus är gör dem vansinniga av vrede, övertygade som de är att den andre på något sätt plagierat.

Det är en underhållande och bitsk gestaltning av den lite korkade konformitet som ofta präglar kulturoffentligheten, där det bara finns plats för en ”banbrytande” tankegång i taget. Just denna höst just på Island är det identifikationen med en islamistisk terrorist som står på tur. Båda böckerna hyllas av olika läger och baktalas av den andres tillskyndare i en accelererande spiral av uppmärksamhet och framgång, ända till den punkt då en vass kritiker sticker hål på bubblan och avslöjar båda böckerna som platta konstruktioner.

Där kan Eiríkur Örn Norðdahl sitt undersökningsobjekt utan och innan, hans tjuvnypande av den isländska kultureliten och dess begränsade horisont känns genuina och välförtjänta, den är lik vår egen. Överhuvudtaget är mycket av hans häcklande av samhällsutvecklingen intelligent och träffsäkert.

Det är intressant att ser hur en ny våg av teknikkritik nu växer fram, också från de samhällsgrupper som kramar mobilen hårdast och lever sina liv på sociala nätverk. Hos Örn Norðdahl är det den gränslösa exhibitionismen och voyeurismen hos en befolkning som släppt all integritet som leder till en allmän gränslöshet. En nyskapad liten isländsk terroristcell genomför ett dåd bara som ett sorts konstnärligt statement, varför inte liksom?

Det är fyndigt fångat. Men människorna förblir pappfigurer romanen igenom, exempel på fenomen som intresserar författaren och tyvärr leder det till att de fenomenen intresserar läsaren mindre. Genom Aki och Lenita, genom Lenitas syster och hennes man, genom gruppen unga konstnärer med terroristambitioner och ett otal andra romanfigurer vill Eiríkur Örn Norðdahl omfamna så många vitt spridda tendenser i vår samtid att det till sist blir en smula krystat.