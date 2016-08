– Jag hörde en titel, men jag vet inte om det kommer att bli den, sade filmens stjärna Daisy Ridley i en poddintervju nyligen.

– Det var längesedan, innan vi började filma, så jag tror att saker har ändrats under produktionens gång.

Den förra filmen, "The force awakens", fick sitt slutliga namn ett år innan premiären i julas. Under inspelningarna var arbetstiteln istället "Shadow of the empire".

"Star wars: episode VIII" har premiär den 15 december 2017.