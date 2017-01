Tiotusentals i protest mot Trumps reseregler

Demonstration vid Castle Clinton National Monument, där färjor avgår till Frihetsgudinnan, på nedre Manhattan i New York. Foto: Kathy Willens/AP/TT

I New York, Washington och Boston har demonstrationer under söndagen följt på de mindre protester som utspelade sig på flygplatser under lördagen.

Protesterna har spridit sig västerut under dagen. I Los Angeles har hundratals samlats vid en av ankomsthallarna vid den internationella flygplatsen.

En av de största demonstrationerna hölls i Battery Park på nedre Manhattan i New York, med symbolisk utsikt över Frihetsgudinnan, med omkring 10 000 deltagare.

I Washington skanderade tusentals "Inget hat, ingen rädsla, flyktingar är välkomna hit" vid Lafayette Square mitt emot Vita huset.