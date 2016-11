Enligt International Organization for Migration (IOM) har 4 220 migranter och flyktingar omkommit på Medelhavet fram till den 4 november i år. Det är redan den högsta siffran under något år som det finns statistik för och uppskattningsvis 725 fler än under motsvarande period i fjol – då fler än dubbelt så många människor flydde över Medelhavet till Europa.

