Timrå bäst i Västernorrland

Juniorkronornas Jonathan Dahlén sköt två m ål för Timrå mot Modo. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Modo tog ledningen genom Tobias Ericsson, men Dahléns båda mål i första perioden gav Timrå ett målmässigt övertag som blev så mycket större när Modo inte förmådde utnyttja sitt övertag i inledningen av sista perioden.

Det var tabellfemman Timrås första seger den här säsongen över länsrivalen – och den första under ordinarie tid på nio matcher.

– Fantastiskt kul att det lossnade. Bättre sent än aldrig. I dag var vi bra, vi kände att de inte åkte med oss, säger Timrås tränare Roger Forsberg till C More.

Annons X

Modo har nu ett koppel lag bara en poäng bakom sig i kampen om en plats bland de åtta främsta. Bland dem Oskarshamn, som hade kraft att hämta in 1–3-underläge borta mot fyran Tingsryd och sedan vinna med 4–3 i förlängningen efter segermål av Manuel Ågren.

Tabelltvåan Bik Karlskoga lyckades efter vissa besvär besegra Västervik med 3–1.