Timberlake: Kan jobba med Spears

Frågan lyftes när Britney Spears under en intervju för ett par veckor sedan ombads säga vilka artister hon helst skulle vilja samarbeta med. Spears nämnde Aerosmith-sångaren Steven Tyler, Gwen Stefani och Justin Timberlake.

Så när Timberlake besökte filmfestivalen i Toronto för att visa filmen "Justin Timberlake + the Tennessee Kids" fick han frågan om hur han reagerar på Spears uttalande.

– Visst! Absolut, absolut. Jag är tillgänglig, hör av dig, säger Timberlake angående ett samarbete.

Annons X

Timberlake och Spears samarbetade senast på låten "What it's like to be me" från Spears album "Britney" 2001. Året därpå fick han en hit med låten "Cry me a river" som var inspirerad av parets uppbrott.