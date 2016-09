Funderar hon över mediebevakningen? Foto: Evan Vucci

Om man följer de nationella medierna i USA så är det 1187e avsnittet i följetongen om Hillary Clintons e-mailserver under hennes tid som utrikesminister en toppnyhet.

Politico Playbook gör dock i dag denna iakttagelse:

The Clinton/FBI story did not appear on the front page of many papers around the country, including the Cincinnati Enquirer, Arizona Republic, LA Times, the Sun Sentinel (of south Florida), Des Moines Register, Detroit Free Press, Charlotte Observer and Salt Lake Tribune.

Många stora regional tidningar gör alltså en annan nyhetsvärdering.

I de nationella medierna har det under augusti klagats över att Hillary Clinton inte hållit någon presskonferens.

I ABCs senaste podcast Powerhouse Politics intervjuas Brian Fallon, talesperson för Clintons kampanj. Han konstaterar då lugnt att Clinton precis som Obama i hans framgångsrika kampanjer i denna fas av kampanjandet gett intervjuer till lokala medier, till TVs nyhetsprogram etc. Men inte presskonferenser.

Paul Glastris, chefredaktör för Washinton Monthly, skriver om hur elitmedierna gynnat Trump genom att tjata om frågor kring Clinton Foundation som redan har besvarats.

Jag kan tänka mig att elitmedierna söker värja sig mot Trumps anklagelser om att de är emot honom.

Det kommer han hävda helt oavsett vad som skrivs om Clinton.