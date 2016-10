Motvind Foto: Evan Vucci

Enligt Nate Silvers FiveThirtyEight så har Hillary Clinton nu 86% chans att vinna presidentvalet enligt den modell som bygger endast på opinionsundersökningar och 83% chans enligt modellen som han kallar polls-plus och som förutom opinionsmätningar också bygger in ekonomidata och historiska data.

Så det verkar ju som om det är kört för Donald Trump.

Financial Times rapporterar idag att Trumps svärson Jared Kushner börjat undersöka skapandet av en egen TV-kanal för Trump efter valet om han förlorar.

Men valet är ju först den 8 november (amerikansk tid, dvs i praktiken får man resultatet på tidig morgondagen därpå i Sverige) och det är långt kvar…

På onsdag (dvs torsdag morgon där) äger den sista Trump/Clinton-debatten rum. Upphetsningen i amerikanska medier är på kokpunkten.

Trump skapades av medierna som var hänförda av denne fantastiske underhållare. Nu håller medierna – beklagar sig Trump – på att förgöra honom genom att avslöja hur vrickad han är.

Men i grunden är inget som medierna nu avslöjar en hemlighet. Trumps säregna personlighet har varit vida omskriven i åratal. Det har getts ut böcker om honom som berättar exakt detta.

I början av Trumps marsch mot presidentkandidaturen skapade kloka konservativa rung tidskriften National Review den löst sammanhållna organisationen #NeverTrump. De hade rätt till 100% - men avfärdades då av olika skäl också av ledande republikaner som såg en vinnare i Trump.

Jag skrev detta den 24 januari i år här på bloggen:

”Idag rapporterar CNN om Donald Trumps senaste häpnadsväckande uttalande:

“I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn’t lose voters.”

Skulle han verkligen kunna stå mitt på Fifth Avenue i New York och skjuta ihjäl en människa utan att förlora väljare?

Nej, det är knappast sant men det är ett helt karakteristiskt Donald Trump-uttalande.

Michael d’Antonios 350-sidiga bok om ”Donald Trump and the pursuit of success – NEVER ENOUGH” (Thomas Dunne books – St. Martin’s Press” berättar om en på många sätt mycket amerikansk karriär där just presidentkandidatrollen kanske inte ska ses som helt seriös utan främst som ett sätt att ytterligare förstärka det som varit det centrala i Trumps livsgärning nu fram till 70-årsåldern, nämligen att till varje pris framhäva varumärket ”Trump”.

D’Antonio citerar en sociolog som kommenterar den tidsålder Trump är en perfekt illustration av: ”No one cares if you are good. People only care if you are good-looking and rich.”

Substansen spelar ingen roll – bara ytan. Och Trump har varit en av de som mest hänsynslöst odlat sin narcissism med hjälp av PR-män och främst genom att själv vara sin egen bäste PR-man som genom helt orimliga uttalanden förflyttat uppmärksamheten från hans misslyckanden.

Trumps fenomenala sätt att utnyttja skandalpress och skrämma bort seriösa granskare belyses väl i boken.

Hans otaliga kvinnoaffärer och skilsmässor belyses också ingående i boken.

Ett av Trumps centrala budskap har i decennier varit att han som en framgångsrik person drivs av sitt ego. Han har i intervjuer jämfört sig med andra egodrivna personer som Moder Teresa och Jesus…

Bilden av Trump som en framgångrik företagare får många hårda törnar i boken. Det handlar både om de många bolagskonkurserna och om otaliga misslyckade satsningar vars enda riktigt gemensamma nämnare är ambitionen att stärka varumärket ”Trump” som han alltså vara hans mest påtagliga ekonomiska tillgång.

Hans trassliga affärer räddades huvudsakligen av att hans affärsprojekt hade sådan finansiell omfattning att han blev en god illustration av ”too big to fail” dvs när vanliga medborgare drevs i konkurs och bort från hus och hem så överlevde Trump därför att det var fordringsägarna som hade det största problemet och som tvangs hitta lösningar som gjorde at han kunde fortsätta på något sätt.

Fastighetsaffärsmannen Trumps sätt att hantera den korrumperade miljön i New York City och Atlantic City granskas ingående och är kanske en god förklaring till det som nog ska tolkas som hans förakt för politiker.

1999 satsade han under en period på det oberoende partiet Reform Party som byggde på arvet från Ross Perot, som ganska framgångsrikt hade ställt upp 1992 och 1996. Han kom aldrig att ställa upp för partiet i presidentvalet 2000 även om det spekulerades att han skulle göra så i kamp mot med en ökänd politiker, Pat Buchanan, känd bl a för sina anti-semitiska uttalanden.

D’Antonio citerar en statsvetare som då sa om Trump och Buchanan att människor tar dem på allvar eftersom de är underhållare, en mycket viktig del av dagens samhälle.

Men förklaringen till den fasen av Trumps liv handlade nog främst om att han då publicerat ännu en av sina bästsäljande böcker och medieuppmärksamheten också denna gång var guld värd.

Men Trump kom aldrig att bli ”reformpartiets” kandidat utan satsade på det som idag gjort honom så känd, nämligen för de reality TV-program som byggts upp kring just hans hänsynslöshet, hans förmåga att ständigt skapa skandalpressrubriker.

Redan hösten 1987 spenderade Trump 90 000 USD på en helsidesannons i New York Times, Boston Globe och Washington Post där han vände sig till ”det amerikanska folket” och kärnbudskapet då var detsamma som i dagens presidentvalskampanj:

”I’m tired of watching the United States get ripped off by other countries.”

Isolationism och protektionism har således varit ett central Trump-budskap i decennier. Men det riktigt centrala budskapet bakom annonsen – som ledde till många TV-framträdanden – var at göra reklam för den bok han just publicerat. Till bilden hör att Trump själv aldrig skrev någon bok, det gjorde för ändamålet anlitade spökskrivare.

Bilden av den politiske Trump har fler inslag. Hans mångåriga kampanj för att bevisa att president Obama att inte var född i USA och alltså var en illegitim president kombinerades med budskapet att Obama orättfärdigt gynnats på elituniversiteten Columbia och Harvard bara för att han var svart. Trump har många gånger upprepat budskapet att om han startat sin karriär idag skulle han gärna varit en välutbildad svart eftersom de har ett sådant försprång.

Men känd och framgångsrik var och förblev bilden till av Trump den grad att d’Antonio med förvåning noterar att även Mitt Romney som republikansk presidentkandidat 2012 känner sig tvungen att söka förbättre sin relation till Trump efter att denne kallat honom för en ”småhandlare som lämnade ett mycket bra företag som han inte skapat med en del pengar”:

”There was Romney, sober Mormon bishop and paragon of solidity, seeking the approval of a serial fake candidate who used bankruptcy as a business strategy, spoke a profane strain of New Yorkese, and was a principal in one of the most notorious sex scandals of the twentieth century.”

Denne man annonserade den 16 juni förra året sin ambition att bli det republikanska partiets presidentkandidat med en 40 minuter lång, osammanhängande attack mot Japan, Kina och inte minst mot Mexico och mot mexikaner (droghandlare, våldtäktsmän).

Avslutningsvis citeras i boken en psykiatriker som konstaterar att narcissism inte är en sjukdom utan ”an evolutionary strategy that can be incredibly sucessful – when it works”.

Kommer Trumps narcissism föra honom till Vita huset? Ingen vet - men det ska inte uteslutas.”

Man kan verkligen kritisera de amerikanska mediernas förtjusning över fenomenet Trump som fortfarande innebär att han får en orimlig uppmärksamhet. Denna var till hans fördel under primärvalskampen, nu är den till hans nackdel och han är mycket arg över detta. Jag förstår honom.

Till slut några ord till Trumps försvar. Just nu ifrågasätter han det amerikanska valsystemet och hävdar att det är ”fixat” till hans nackdel. Det är säkert inte sant, men man ska i vårt ordentliga land vara medveten om att de 50 delstaternas sätt att hantera valen på är allt annat än klanderfria.

Man kan säga mycket om detta, men just det faktum att USA är en federation där centralmakten – den federala staten – inte direkt kontrollerar valprocessen ger utrymme för både det ena och det andra.

Att det förekommer valfusk i USA är en sanning lika gammal som republiken.

Jag vet inte om det är en myt men det har många gånger hävdats att det var ”återuppståndna döda” i Illinois som gav John F Kennedy segern över Richard Nixon.