Tidslinje – de största händelserna i Dylans liv

Genombrottet som protestsångare

Foto: IBL Fotoware

1963: Får det stora genombrottet med den andra skivan ”The Freewhelin’ Bob Dylan” med låtar som ”Blowin’ in the Wind” och ”A Hard Rain’s A-Gonna Fall”. Framför samma år ”When the Ship Comes In” tillsammans med Joan Baez i samband med den amerikanska medborgarrättsrörelsens demonstration i Washington. Etablerar sig som årtiondes stora folkrock- och protestsångare med ”The Times They Are A-Changin'” 1964, där titelspåret är Dylans kanske mest kända låt.