Tidiga försök att vinna samerna för Kristus

Trolltrumma. Foto: Claudio Bresciani /TT

Jo, sådana försök fanns, men de blev aldrig omfattande. Ett av de största problemen utgjordes av samernas nomadiska levnadssätt. Prästerna kunde inte flytta in i samebygden, resa kyrkor och förvänta sig att befolkningen blev kvar när säsongen var slut.

Så länge samerna var starkt beroende av boskapsskötsel – ren, får och getter – samt jakt och fiske var de svåra att kristna annat än i enskilda fall. Vissa framstötar, med begränsad framgång, gjordes dock på 1200- och 1300-talen.

Ett intressant fall är kristnandet av en grupp bjarmer i trakten av Tromsö omkring år 1240. ”Bjarmer” var ursprungligen en fornnordisk beteckning på ett finsk-ugriskt folk, troligen karelare, som talade ett med samiskan besläktat språk. Det har även, på svaga grunder, hävdats att bjarmerna var identiska med de finsk-ugriska permerna.

I den fornisländska litteraturen kallas området vid floden Dvinas utlopp i Vita havet Bjarmaland, dit nordiska sjöfarare under vikingatiden färdades för att bedriva köpenskap. Senare tycks emellertid termen bjarmer ha utvecklats till en allmän beteckning på kringresande handelsmän, varför även samer kan ha åsyftats.

I samband med den svenska kolonisationen i Norrland på 1300-talet gjordes resoluta försök att vinna samerna för Kristus. Deras område blev föremål för kyrklig territoriell indelning, så att lappmarken delvis kom att lyda under Uppsala ärkestift, delvis under Åbo biskopsdöme. År 1374 skedde en slutlig reglering, varefter de svenska lappmarkerna helt sorterade under Uppsala.

Under en visitationsresa omkring år 1346 döpte ärkebiskop Hemming Nilsson ett tjugotal samer och karelare från Uleå, Kemi och Simo i Torneå. Några större framgångar hade emellertid inte missionärerna.

Den intressantaste fasen i den medeltida samemissionen har jag hastigt omnämnt i en tidigare blogg, men den kan vara värd att rekapitulera. På 1380-talet framträdde en samekvinna, känd under namnet Margareta, och ivrade för kristen mission i norr. I dokument framgår att hon menade sig ha mottagit syner och uppenbarelser. Biskop Tord Gunnarsson i Strängnäs tog sig an hennes sak, och år 1389 fick hon audiens hos unionsdrottningen Margareta i Malmö.

Mötet slutade lyckligt. Drottningen och ärkebiskop Mogens Nielsen i Lund lät skriva ett brev till samerna (lat. populo Lappenorum, ”till lapparnas folk”) med uppmaning att de skulle anamma kristendomen.

Vi vet att samekvinnan fortsatte sin verksamhet i ett par decennier. På 1410-talet utövade hon påtryckningar på ärkebiskopen och domkapitlet i Uppsala och fick öppet stöd av franciskanerna i Stockholm. Huruvida någon mission genomfördes är dock osäkert.