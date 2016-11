Carney - a citizen of the world Foto: Justin Tallis

Den brittiska premiärminister Theresa Mays uppförsbacke vad gäller utträdet ur EU (Brexit) komplicerades idag då det nu står klart att det krävs ett parlamentsbeslut för att Storbritannien ska lämna EU.

Det finns en inte obetydlig brittisk opinion som har som sitt långsiktiga mål antingen att UK ska vara kvar i EU eller att ”utträdet” ska kombineras med fortsatt medlemskap i den inre marknaden.

Facit ligger några år fram i tiden.

I The Spectator idag pekar James Forsyth på de bekymmer May haft med den brittiske riksbankschefen, kanadensaren Mark Carney som blivit mycket upprörd över Mays kongresstal som blev mest uppmärksammat för detta uttalande:

If you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere.

Kan en kanadensare verka lojalt som riksbankschef i Storbritannein var frågan Carney framförde till May.

Nu har finansministern Philip Hammond löst frågan. Carney är kvar till 2019.

Men Forsyth gör en kanske omedveten kommentar till Mays uttalande om citizens of the world när hann pekar på att den mest kompetente efterträdaren till Carney sannolikt är den amerikanske professorn Raghuram Rajan som tidigare varit chefsekonom på International Monetary Fund och riksbankschef i Indien.

En sann ”citizen of the world”!