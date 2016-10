The XX i studion – lyssnar på Liv

"Det känns så bra att vara tillsammans och skapa ny musik", skriver de i ett inlägg på Facebook. Samtidigt passar de på att bjuda med sig av den spellista de själva lyssnar på i studion.

Bland de 29 låtarna finns bland annat "Wings of love", med svenska Lykke Lis nya band Liv. Dessutom lyssnar den brittiska indiepopgruppen på "Black lake" med Björk, "Ful stop" med Radiohead och "If I ain't got you" – om det säger någonting om hur deras tredje platta kommer att låta återstår att se.

The XX bildades 2005 och släppte sin självbetitlade debutskiva 2009. Uppföljaren "Coexist" kom 2012 och bandet består av Romy Madley Croft, Oliver Sim och Jamie XX Smith.