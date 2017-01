The Who förvandlade poppärlor till vilda monster

The girls want the boys!

Sweden’s beat girls 1964–1970 (Ace/Border)

Svenska beatpop-singlar i en samling som öppnar med Agnetha Fältskog och Anni-Frid Lyngstad, pre-Abba, och fortsätter med underbara singeln ”Last train to Liverpool” med Plommons, bara en minut och 55 sekunder lång. För att inte tala om lysande låtar med Doris, Bella and Me, The Plums, Sunnygirls och Angeliques.