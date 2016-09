Den kanadensiske artisten och producenten, som egentligen heter Abel Tesfaye, släppte sin debutskiva "Kiss land" 2013. Två år senare släppte han "Beauty behind the madness". Den andra skivan toppade Billboard 200 och innehåller bland annat hitsinglarna "Can't feel my face" och "The hills".

När "Starboy" släpps är ännu inte känt.