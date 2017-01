The Weeknd sjöng in nyåret

När klockan slog tolv och vi skålade in det nya året skedde det till tonerna av The Weeknds låt "Starboy". I alla fall hemma hos många Spotify-användare. Den 26-årige kanadensiske artistens superhit från förra året var nämligen världens mest spelade låt på musiktjänsten under nyårsafton. I Sverige toppas listan av brittiska Clean Bandits samarbete med Sean Paul och Anne-Marie i låten "Rockabye". Ingen svensk lyckades ta sig in på topp-tio, men på åttondeplats finns danske dj:n Martin Jensens "Solo dance", som förgyllde många svenska nyårsfester.