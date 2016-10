– Vi jobbar sakta men säkert på ett album. Jag vet inte när den kommer att släppas, vi håller på och skriver på det, säger Valensi och tillägger att han befinner sig i studion just nu.

I somras släppte The Strokes ep:n "Future present past" med tre nyskrivna låtar. Det har dock gått tre år sedan bandet släppte sin senaste fullängdare, "Comedown machine". Bandet har tidigare sagt att man hoppas kunna släppa ny musik nästa år.

The Strokes slog igenom 2001 med debutalbumet "This is it".