The Pogues manager död

– Jag är väldigt ledsen över att han är borta. Han var briljant. Jag älskade honom djupt, säger Pogues-medlemmen Spider Stacy till tidningen.

Murray började arbeta tillsammans med det irländsk-brittiska folkpunkbandet i mitten på 80-talet. Innan dess hade han fungerat som turnéledare åt artister som Elton John, Thin Lizzy och The Specials.

Frank Murray brukar få äran för att ha förmått The Pogues att skriva sin stora hit, julsången "Fairytale of New York". Murray ville ursprungligen att bandet skulle göra en cover av The Bands "Christmas must be tonight", men det hade de ingen lust med. Murray utmanade då låtskrivaren Shane MacGowan att skriva en bättre jullåt själv.