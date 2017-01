Ryktet har florerat en tid, och även om Bill Drummond och Jimmy Cauty dementerar att de ska återförenas under namnet The KLF, verkar de ha något på gång under sitt andra namn: The Justified Ancients of Mu Mu. I ett Twitterinlägg skriver duon att nytt material ska släppas den 23 augusti.

KLF splittrades 1992 efter ett spektakulärt framträdande på Brit awards-galan samma år. Därefter har de uppträtt under flera pseudonymer, som The Jams, The Timelords, 2K och The K Foundation.