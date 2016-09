"The Joker" vann i debuten

Han spexade under invägningen. Han spexade under den korta vägen in i arenan.

I buren?

Där fick inte Jack Hermansson bjuda på den show som han ville.

– Jag är inte helt nöjd. Jag hade hoppats på en högre fart i matchen. Jag kom in lite i hans tempo, och det var väl därför det blev en sådan jämn match, sade han.

Och det var just den detaljen som störde Hermansson.

Han hade hoppats på en knockoutseger.

– Ja, det får jag säga. Jag har alltid som mål att avsluta innan det är över. Det är någonting som jag själv, när jag ser på MMA, uppskattar väldigt mycket, sade han.

– Jag gjorde mitt bästa i slutsekunderna då jag började svinga och hoppades på att få in något. Det räckte inte för att avsluta den här gången men jag kommer alltid gå för det i framtiden.

28-åringen hoppas nu på en ny match rätt så omgående.

– Så fort som möjligt är det viktigaste för mig. Ju större namn desto bättre, säger Jack Hermansson.

Två svenska matcher återstår av kvällens gala i Hamburg.

Alexander "The Mauler" Gustafsson, som gör sin första match på nästan ett år, ställs mot Jan Blachowicz, Polen. Och Ilir Latifi möter femterankade amerikanen Ryan Bader.