Nu har den nya serien officiellt fått titeln "The good fight" och inspelningen har påbörjats, skriver Variety.

Handlingen i "The good fight" tar vid ett år efter finalen av "The good wife". Christine Baranski och Cush Jumbo repriserar sina roller från "The good wife" och får sällskap i rollistan av bland andra Rose Leslie ("Game of thrones"), Delroy Lindo ("Gone in 60 seconds") och Paul Guilfoyle ("CSI: Crime scene investigation").

Serien har premiär i februari nästa år.