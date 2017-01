"The Door: 50th anniversary deluxe edition" ges ut den 31 mars och består av tre cd-skivor. Lyssnaren får det remastrade albumet i både mono och stereoversion tillsammans med en liveinspelning från San Francisco den 7 mars 1967. Detta är första gången på ett decennium som stereoversionen av skivan görs tillgänglig.

The Doors debut, som anses banbrytande för den psykedeliska rocken, innehåller hits som "Break on through (to the other side), "Light my fire" och "The end".