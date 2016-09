The Beatles: Eight days a week

Betyg: 4 av 6

När jag ser – och hör – The Beatles riva av ”Can’t buy me love” på den omtalade Shea Stadium-konserten i New York, där Paul McCartney svarar för hela sånginsatsen och John Lennon nöjer sig med att trycka iväg några ackord från sidan av scenen, tänker jag två saker. Den ena är jisses, det är mer än 50 år sedan, ett helt vuxenliv. Det andra är att det påminner mig om Real Madrid och hur tränare Zinedine Zidane kan välja att bänka, exempelvis, både James Rodriguez och Karim Benzema samtidigt. Och Luka Modrić. Bara sådär. För att han kan. För att det finns resurser.

Lennon/McCartneys lägstanivå som låtskrivare var, vilket också påpekas i Ron Howards film om bandets hektiska turnerande under den första halvan av 1960-talet, overkligt hög. Jag har inga invändningar mot den jämförelse med Mozart som görs här. Det räcker att man hör några takter från en avbruten, oslipad studiotagning av ”I’m only sleeping”, så händer det något med hjärnans kemikalier och man fylls omedelbart av ogrumlad lycka utlöst av den löjligt uppenbara begåvning som sköljer över en.

”The Beatles: Eight days a week” är ingen märkvärdig film. Urvalet av nyinspelade kommentarer är smått bisarrt: otippade experter som Sigourney Weaver(!) och Whoopi Goldberg(!) får ungefär lika mycket utrymme som Paul McCartney och Ringo Starr. Och Malcolm Gladwell får cirka tio sekunder på sig för att leverera några fräsiga men inte helt oförgängliga fraser för att sedan aldrig mer låta höra av sig. Den enda som gör påtaglig nytta är Elvis Costello.

Men materialet! De glada ynglingarna framför kameran när de fortfarande tyckte att det var roligt, innan produktifieringen hade eskalerat bortom all kontroll, innan kassaapparaten tog befälet. Det går inte gärna att misslyckas med det.

Flickorna skriker extatiskt, och det är klart att de gör det. The Beatles är söta, snälla, smarta, snabba i truten och sexigt styva i korken. Det är ju exakt såhär pojkvännen borde vara, om man nu hade någon. Det är ju exakt så här det borde vara att vara ung i en tid färgad av politisk polarisering, kallt krig, kvardröjande rassegregation och en konformism som kliar i nylonskjortekragen. Och det är ju exakt detta som är popmusikens mission i världen: attityd, upptäckarglädje, ifrågasättande, identifikation och skojiga frisyrer.

Det är så mycket som sätts i rörelse under den här perioden, till vilken The Beatles tillhandahöll ett bedårande soundtrack. Och även om Howard väljer att sätta en något otydlig punkt efter Shea Stadium och slutet på det eviga turnerandet, vet vi ju att bandet går vidare: ”Rubber Soul”, ”Revolver”, ”Sgt Pepper” … Vi ser hur det börjar ta form. 1960-talet blev gradvis alltmer komplicerat och turbulent, och orkestern fortsatte spela. Och spegla.