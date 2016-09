Med start den sista januari ger sig bandet ut på en Europaturné som avslutas i Sverige. Där utlovar arrangören Luger "en helt ny setlist, som både innehåller deras mest älskade låtar och låtar som aldrig tidigare spelats live".

The 1975 bildades 2012 och släppte sin självbetitlade debutskiva året därpå. Uppföljaren "I like it when you sleep for you are so beautiful yet so unaware of it" kom i februari i år.

Konsertbiljetterna släpps den 23 september.