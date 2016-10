Foto: Christophe Ena/AP

Under kvartalet levererades 24 500 bilar, varav 15 800 av modell S och 8 700 av suv-modellen X. Produktionen ökade 37 procent jämfört med under andra kvartalet, skriver Financial Times.

Tesla uppger att bolaget ska fortsätta att öka produktionen under årets fjärde kvartal och prognosen om leverans av 50 000 bilar under det andra halvåret ligger fast.

