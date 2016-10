Terrormisstänkt 22-åring har gripits i Tyskland

Mannen, en flykting från Syrien som kom till Tyskland i fjol, tros ha haft planer på att genomföra ett "islamistiskt motiverat" terrorattentat, sade åklagare i går.

Under helgen genomfördes ett antal polisinsatser i Chemnitz i östra Tyskland, drygt åtta mil sydost om Leipzig. Flera personer som tros ha kopplingar till 22-åringen greps och polisen hittade även sprängämnen i en lägenhet.

Det svenska kungaparet besökte i lördags Leipzig under sitt statsbesök i Tyskland, men märkte inte av polisens insatser, uppgav hovet då.

