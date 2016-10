Terrorlarm på opera visade sig vara aska

Metropolitan i New York. Foto: John Minchillo / TT

Händelsen, som inträffade under uppsättningen av Rossinis ”Guillaume Tell” i lördags, återges bland annat i New York Times. Under matinéföreställingens paus sågs en man gå runt i orkesterdiket och sprida ut ett vitt pulver, vilket föranledde att lokalen utrymdes när en av musikerna slog larm om att det kunde röra sig om en farlig substans. Även kvällens föreställning och en föreställning på söndagen ställdes in i väntan på utredning.

Teknisk analys visade senare att pulvret inte var farligt, och efterhand framkom det att det med allra största sannolikhet rörde sig om mänsklig aska.

Efter tips från vittnen fick polisen kontakt med en Roger Kaiser, som berättade att han spridit ut askan för att hedra sin bortgångne, operaälskande vän. Kaiser har även spridit ut askan på andra teatrar i USA.

”Det var en del av vår uppgörelse att jag skulle lämna bitar av honom på de operahus jag besökte. Det blir MET härnäst, sent nästa månad”, skrev Kaiser i ett Facebook-inlägg innan händelsen.