Igår kväll kollade jag en stund på CNN för att få det senaste om bomberna i New York och New Jersey.

Just då intervjuades en mycket stabil lokalpolitiker av en näst intill hysterisk studiereporter. Reportern var uppenbart själv så uppskrämd av det som hänt att jag åtminstone förstod en sak:

Donald Trump kommer älska detta.

Min andra tanke var: om det ser ut såhär i CNN hur ser det då inte ut i Fox News?

CNN lade sen in ett långt klipp från ett tal som Donald Trump nyss hållit nånstans i landet under sin kampanj.

Hans son förbättrade (?) sedan pappans agitation genom att säga att syriska krigsflyktingar är som en skål godis.

”Några av godisbitarna kommer att döda dig.”

Det är stämningen i USA.

Min erfarenhet är att amerikaner efter 2001 blivit mycket ängsligare. 9/11 betyder fortsatt mycket.

Idag skriver Bret Stephens i Wall Street Journal om sina år i Jerusalem:

Between January 2002, when I moved to the country, and October 2004, when I left, there were 85 suicide bombings, which took the lives of 543 Israelis.

Hans slutsats är en smula komplex, tycker jag:

Living in Israel in those crowded years taught me that free people aren’t so easily cowed by terror, and that jihadists are no match for a determined democracy. But it also taught me that democracies rarely muster their full reserves of determination until they’ve been bloodied one time too many.

Riktigt vilken slutsats man ska dra för amerikansk politik av detta är oklart för mig.

Stephens har varit en av Trumps hårdaste kritiker och med tanke på de inhemska, icke-muslimska våldsdåd som förekommit och förekommer i USA ser jag inte hans perspektiv som en argumentation för Trump.

Skulle massiv övervakning stoppat en Anders Behring Breivik?

Den anti-islam-argumentation som Trump driver skapar precis som Hillary Clinton sagt förutsättningar för fler dåd.

