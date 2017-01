Turkiet är hårt ansatt av våldsdåd från såväl jihadister som kurdiska grupper, men det verkliga hotet mot president Erdogans styre är inte terror, utan en krympande ekonomi.

En ambulans rusar fram genom Istanbuls gator för att hjälpa skadade vid nattklubben Reina. Foto: Halit Onur Sandal/TT

Det finns deprimerande många möjliga terrorister att välja mellan.

2017 började lika dystert för Istanbul som 2016. Den 12 januari förra året släckte en syrisk IS-terrorist livet på 13 människor – samtliga utländska turister – mitt i Istanbuls historiska kärna i Sultanahmet-distriktet vid turistattraktioner som Blå moskén och Hagia Sofia.

Bara en timme in på januari 2017 mördade en terrorist, enligt uppgift klädd i tomtedräkt, 39 personer som firade in det nya året på nattklubben Reina, alldeles vid Bosporens strand. Även här var många av offren – 16 stycken – utlänningar. Med tanke på att attacken riktades mot en känd nattklubb, en plats där Istanbul visar upp sin kosmopolitiska sida, är det förstås möjligt att också detta dåd utfördes av IS.

Annars finns det deprimerande många möjliga terrorister att välja mellan. Förutom IS har kurdiska grupper ända sedan president Erdogan avbröt fredsprocessen med PKK utfört flera dåd i landet. Dessa har dock huvudsakligen riktats mot militära och polisiära mål.

Men efter kuppförsöket den 15 juli, där nästan 300 människor fick sätta livet till, och mordet på den ryske ambassadören Andrej Karlov i Ankara för knappt två veckor sedan – utfört av en turkisk polisman – är det uppenbart att Turkiet inte ens kan lita på sin militär och polis.

Och frågar man Turkiets kurdiska befolkning vem som utgör det största terrorhotet svarar nog många av dem att det är den turkiska staten. I staden Diyarbakirs kärna Sur har mer eller mindre ett inbördeskrig pågått mellan turkiska säkerhetsstyrkor och kurdiska gerillasoldater. Utöver detta trakasseras politiska motståndare av president Erdogans styre: flera av de borgmästare som den kurdiskdominerade befolkningen i sydöstra Turkiet har röstat fram i demokratiska val har blivit avsatta och ersatts med regeringstrogna personer.

Utöver det kan president Erdogans hårdhänta hantering av journalister och författare med fog beskrivas som terror mot det fria ordet, om än inte med dödlig utgång, så i alla fall i form av fängslade journalister. I dag sitter fler journalister fängslade i Turkiet än i Kina och Iran tillsammans.

Hur bryta denna mörka utveckling? Ett steg vore möjligen en återupptagen fredsprocess med PKK, men med tanke på att den alltmer maktfullkomlige presidenten Erdogan behöver det nationalistiska partiet MHP:s röster för att få igenom sin hett åtrådda författningsreform – som ska ge presidenten utökade befogenheter och ännu större makt – lär detta sannolikt inte ske.

Det största hotet mot Erdogans styre är heller inte terror – attacker från IS och PKK stärker snarare hans ställning bland turkar i allmänhet. Det som möjligen kan sänka sympatierna hos väljarna är en negativ utveckling av ekonomin. Terrorhot, kuppförsök och Erdogan-regimens dåliga rykte i utlandet påverkar den viktiga turismen negativt och under det tredje kvartalet 2016 krympte turkisk ekonomi för första gången sedan 2009.

Ändå är ekonomer långsiktigt positiva vad gäller turkisk ekonomi – en stor och snabbt växande befolkning där unga utgör en mycket stor andel och där medelklassen blir större lockar till fortsatta investeringar i landet.

Med andra ord: det enda ljuset i mörkret – ekonomin – bidrar till att Erdogan sitter ohotad och att det i övrigt nattsvarta läget vad gäller terrorhot, mänskliga rättigheter och det fria ordet därmed tycks bli bestående.