Terror dödar färre – fast värre

Militära kampanjer mot Boko Haram och Islamiska staten (IS) har minskat antalet döda i Nigeria och Irak, enligt amerikanska Institute for Economics and Peace (IEP) som årligen sammanställer Global Terrorism Index (GTI).

Gruppernas försvagade ställning bidrog till att 3 389 personer färre dog i terrorrelaterat våld globalt 2015 jämfört med året innan – 29 376 totalt för året. Trots detta finns Nigeria och Irak fortfarande bland de hårdast drabbade länderna tillsammans med Afghanistan, Pakistan och Syrien.

Men utvecklingen i Irak och Nigeria utgör undantag, eftersom fler länder än någonsin tidigare rapporterat att de utsatts för de dödligaste dåden hittills i GTI:s statistik. 23 länder noterade det högsta antalet terrororelaterade dödsfall förra året – sex fler än en tidigare toppnotering från 2014. Sammantaget drabbades 92 länder av minst en attack – ett färre än året innan.

Annons X

Pressen på hemmaplan har fått både Boko Haram och IS att utöka sin räckvidd. Boko Haram dödade fler personer i Niger, Kamerun och Tchad än föregående år och IS-anhängare genomförde attacker i 28 länder – 15 fler än året innan.

IS är nu världens dödligaste terrorgrupp, enligt GTI.

Bland världens mest utvecklade länder – medlemmar i samarbetsorganisationen OECD – ökade antalet döda från 77 (2014) till 577, och där låg IS bakom över hälften av attackerna. 21 av 34 OECD-länder utsattes för minst ett dåd, de dödligaste i Turkiet och Frankrike.

Att kvantifiera terrordåd är en knepig uppgift. Det finns många definitioner av terrorism samtidigt som det kan vara svårt att komma över rättvisande statistik. IEP står för en av de mer omfattande sammanställningarna.