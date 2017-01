Tennessee Williams genombrottspjäs på Fria teatern

Fria Teatern tar nya friska tag inför vårsäsongen. Under mars månad blir det premiär på Tennessee Williams genombrottspjäs ”Glasmenageriet” från 1945. På sin lilla scen på Kungsholmen regisserar välkända, danska Ulla Gottlieb Williams självbiografiska pjäs om sociala handikapp, möjligheter och omöjligheter. Teater har också redan under januari urpremiär på barnpjäsen ”Kivi och drakbrakaren” på sin stora scen i Högdalen. Stycket bygger på Jesper Lundqvists bok och blir ett vandringsdrama som regisseras av Per Lasson.

Annons X