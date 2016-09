Teknikchef med stor makt över ditt tv-tittande

Netflix teknikchef Neil Hunt har stor makt över vad vi ser på streamingtjänsten. Baserat på vad vi sett och tyckt om letar algoritmer fram liknande material. Foto: Jessica Gow/TT

När strömningstjänsterna för tv och film dök upp för några år sedan vad det mycket som ställdes på huvudet. Inte bara att den linjära televisionens tablåer som band oss vid apparaterna vid en särskild tidpunkt blev överspelade, vi fick för första gången rekommendationer om fortsatt tittande som i dag är en av grundbultarna för tjänsterna.

Det är här den tämligen tystlåtne britten Neil Hunt kommer in i bilden. Han har varit Chief Product Officer för strömningsjätten Netflix i 14 år, vilket i branschen i princip är för alltid. Titeln är lite diffus, men Hunt ansvarar för all teknik på Netflix och inte minst hur tjänsten når och upplevs av kunderna.

– Vi kallar det sanningens minut när du sätter dig framför tv:n och ska se på Netflix. Av alla tusentals titlar som finns tillgängliga måste vi ta fram 10 som verkligen lockar dig. Av erfarenhet har vi lärt oss att om det tar längre än en minut eller två så kommer du att tappa intresset och göra något annat, säger Neil Hunt.

Det handlar om algoritmer som i bolagets enorma databas över kundernas tittarvanor plockar fram rekommendationerna. Du tror kanske att det bästa vore en lista, ett stort index över allt innehåll? Men Neil Hunt skakar på huvudet.

– Det låter kanske lockande, men det skulle inte fungera. Människor är bra på att välja mellan som högst ett dussin alternativ. Om det finns tusentals blir folk överväldigade och förvirrade och tittandet sjunker.

Innehållsmässigt står Netflix , HBO och kanske ytterligare någon konkurrent på två ben. Det ena är den tjocka katalogen med äldre tv-serier och filmer som andra gjort. Det andra, och allt viktigare, är de båda bolagens egna unika produktioner. För att bara ta några exempel: "Narcos", "House of cards" och "Orange is the new black" på Netflix och på HBO förstås "Game of thrones". Det är såväl tittar- som kritikerfavoriter som utmanat den konservativa tv-branschen. För strömningstjänsterna är det helt acceptabelt om en tv-serie får några miljoner entusiastiska tittare, medan serien lagts ner efter första säsongen om den producerats av något av de tre stora amerikanska tv-bolagen. Vad reklamköparna tycker om innehållet är helt ointressant för bolag som Netflix och HBO.

Det är många som tror att möjligheten att titta på vad du vill när du vill inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att ta död på de tablåbundna tv-sändningarna. Neil Hunt hör dock inte till dem som helt dömer ut linjär "gammel-tv".

– Den kommer att överleva så länge det finns sport och nyheter och underhållning som inte passar att sända på annat sätt.