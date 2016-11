Taylor Swift toppar Forbes lista

Foto: Richard Shotwell/TT

Swift, som tidigare utnämnts till världens mest högavlönade kvinnliga artist, petar ned fjolårets etta One Direction från tronen. Swift drog in över 1,5 miljarder kronor under perioden juni i fjol till juni i år, till största delen tack vare sin lukrativa turné "1989". Hon har också stora inkomster från olika sponsorer.

På andraplats finns pojkbandet One Direction, som tjänade drygt en miljard kronor under perioden. På tredje plats ligger argentinske fotbollsstjärnan Lionel Messi och på fjärde sångerskan Adele. Yngst på listan är 22-årige Justin Bieber på sjätte plats.