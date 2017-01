Taube och Dahlquist gjorde ön i havsbandet känd

Lasse Dahlquist 1958. Foto: KREP / IBL

Lasse Dahlquist sjöng om hur engelska flottan siktades på Vinga (”Oh boy, oh boy, oh boy”) och Evert Taubes far arbetade som fyrmästare på ön mellan 1889 och 1905, med följd att Vinga förekommer här och där i hans sånger. Men har ön en egentlig historia? Har folk bott där förr?

Att Vinga är ryktbart beror självfallet på Taube och Dahlquist. Ön är alldeles för liten för att ha kunnat spela någon större historisk roll och klara av att försörja en större permanent befolkning. Ytan uppgår endast till 0,3 kvadratkilometer.

Vinga Foto: Mikael Gustafsson/IBL

Helt obetydlig har den dock inte varit. Av förhistoriska fynd, däribland en yxa, vet vi att Vinga – trots eller kanske tack vare det geografiska läget – länge har attraherat människor. Det som gett ön en permanent plats i det svenska kulturella medvetandet är dess fyr. Denna, som är 29 meter hög, har länge varit av stor betydelse för fartyg på väg mot Göteborg.

Fyrens äldsta kända föregångare, båken – ett sjömärke av trä – restes redan 1606 (det vill säga innan dagens Göteborg grundades) och försågs 40 år senare med permanent bemanning genom att båkvaktaren fick en stuga att bo i.

Än i dag kan en båk, formad som en 24 meter hög röd pyramid, beskådas på Vinga. Den byggdes visserligen så sent som 1857, men vi vet att ett liknande trätorn med utkik uppfördes 1720. Det första regelrätta fyrtornet byggdes 1841, medan dagens fyr, byggd i öns egen bergart porfyrit, började användas 1890. Fyren elektrifierades 1949 och automatiserades 1974, då den siste fyrmästaren lämnade sin post. År 1997 drogs även lotsutkikens bemanning in.