Tate får sin första kvinnliga direktör

Maria Balshaw blir ny direktör för Tate-museerna. Foto: The Whitworth

Maria Balshaw efterträder Sir Nicholas Serota, 70, som genom sin post på Tate spelat en dominerande roll i engelskt konstliv under 30 år. Utnämningen tas emot väldigt positivt på brittiska kultursidor. Maria Balshaw har under tio år förnyat konstmuseet Whitworth i Manchester, som 2015 utnämndes till ”Museum of the year” och som under åren fått flera andra utmärkelser.

Ovanligt nog har Maria Balshaw inte en bakgrund som curator utan som forskare i urban kultur på universitet i födelsestaden Birmingham. Whitworth var hennes första uppdrag som museichef. Hon lovordas för sin energi, för sin förmåga att lyfta fram kvinnliga konstnärer och har blivit något av Manchesters kulturella ambassadör. Hon börjar på Tate i juni och kommer liksom Nicholas Serota att leda samtliga Tate museer: Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool och Tate St Ives.