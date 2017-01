Foto: Susan Walsh / TT

Donald Trump som ett hot mot den liberala världsordningen såsom vi känner den, tycks efter hans första vecka i Vita huset vara ett reellt. En ”omedelbar konstruktion” av en mur längs gränsen mot Mexiko. USA drar sig ur det framförhandlade frihandelsavtalet TPP. Omförhandling av Nafta. Och i fredags skrev Trump under en presidentorder om regler för flyktingar och resenärer.

Allt flyktingmottagande stoppas tillfälligt i 120 dagar. Nya regler ska under tiden tas fram. Under 90 dagar kommer inga visum att utfärdas till människor från sju länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Det uttalade syftet är att hålla islamistiska terrorister borta från USA.

Som Seth J Frantzman, debattredaktör på The Jerusalem Post, konstaterade, slår det blint. EU-medborgare som anslutit sig till IS och återvänt till Europa, kan åka till USA på EU-pass. Och: ”om du är en saudisk wahabitisk präst som predikar fördomsfullt hat, kan du komma till USA i morgon, men om du är en kurd från Irak som kämpade mot IS, nej.”

Annons X

Många exempel sprids som visar absurditeten. Den iranske regissören Asghar Farhadi som i den gångna veckan nominerades till en Oscar för sin film ”Forushande”, ironiskt nog för ”best foregin language film”, sägs på grund av de nya resereglerna riskera att missa galan.

Nu är det skarpt läge för den amerikanska rättsstaten. Flera amerikanska domstolar har fattat beslut att tillfälligt stoppa avvisningar i väntan på en fullständig prövning av fallen. USA:s konstitution stadgar ett klart och tydligt förbud mot att diskriminera människor utifrån nationellt ursprung. Men presidenten hänvisar till en specialregel som ger möjlighet att hindra inresor av människor som bedöms hota rikets säkerhet. Principerna ska prövas.

Det har riktats kritik med hånfull ton mot urvalet av länder i förbudet, dels för att det saknas koppling till elfte septemberattacken, dels för att det antytts att personlig bias har spelat in: länder med anknytning till Trumps företag ska ha undantagits. Sådana rubriker har dominerat i många välansedda medier under det senaste dygnet.

Men faktum är, som Seth J Frantzman skriver utförligt om på sin blogg, att de sju länder som nu omfattas av förbudet inte är utvalda av president Trump, vars order berör ”countries of concern”. De sju länderna är resultatet av the Terrorist Travel Prevention Act of 2015, och ”the Visa Waiver Program and Terrorist Travel Protection Act of 2015”. Godkänt av kongressen. Länderna är listade av den amerikanska säkerhetstjänsten under den förra presidenten, Obama.

Och till skillnad från vallöftet om muren, påpekar David French, advokat och senior fellow på National Review Institute, att Trump inte går lika långt och oförsonligt fram i detta fall. Statssekreterare och säkerhetstjänst kan bevilja undantag om tillfredsställande dokumentation finns. Återstår att följa hur det görs i praktiken. (Nationalreview.com 28/1).

Han kröker rummet, Trump, och han gör det tillsynes oberörd av skadorna han åsamkar omkring sig. Men i denna fråga har hans företrädare bidragit till att göra det som sker, möjligt. Och, som Frantzman påminner om, får inte motviljan mot Trump göra att omgivningen mister sitt professionella omdöme eller att medierna slarvar bort sitt uppdrag.

Nu, mer än någonsin tidigare, behöver vi följa det som en begåvad person nyligen sade: When they go low, we go high. Annars är vi alla förlorade. Ansvaret för en anständig världsordning bärs av många.