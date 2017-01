"Huvudperson" i romanen "Primary Colors" Foto: John Locher

Hur ser förhållandet mellan medborgare, makthavare och demokrati ut idag och i morgon?

Det har varit temat för ett amerikanskt seminarium som pågått sedan i torsdags och som nyss avslutats.

Det har varit bråda dagar för mig. Vid sidan om seminariet har jag uppdaterat ”Larsson läser” med det jag hittat i amerikanska medier och det utbudet är ju minst sagt rikt under en helg med Wall Street Journal Weekend, New York Times söndagsutgåva, de stora TV-kanalernas söndagsprogram och det PBS rapporterar om på radion.

”Revealing Power – The Literature of Politics” har varit seminarietemat och där har båda polisk faktalitteratur och skönlitteratur fokuserad på amerikansk politik behandlats.

Jag ska nöja mig med att lyfta fram några perspektiv som jag fann särskilt intressanta och som jag tror också har relevans för svensk samhällsdebatt.

Robert A Caro är säkert ett känt namn för alla svenskar som är intresserade av amerikansk politik. Hans mäktiga volymer om Lyndon B Johnson (utgivna 1982,1990, 2002 och 2012) är en unikt detaljerad skildring av en stor amerikansk politiker.

I sitt föredrag varnade Caro för alltför enkla bilder av hur makt korrumperar. Makt kan också rena och tydliggöra vad som finns i en makthavare.

I sin timslånga presentation berättade han om LBJs hantering av president Kennedys medborgarrättslagstiftning under tiden direkt efter presidentmordet.

Det börjar med en diskussion i LBJs kök. Hans talskrivare och rådgivare säger fyra dagar efter mordet åt den nyinstallerade presidenten att han ska strunta i medborgarrättslagstiftningen. Den är ändå omöjlig att få igenom kongressen, menar rådgivarna.

Men LBJ har ett annat perspektiv: vad innebär det att vara president? Och hans svar på den frågan är att han nu hade möjligheten att göra skillnad.

Caro berättar att LBJ i hela sitt politiska liv varit anhängare av medborgerliga rättigheter. Presidenten kommer från en mycket fattig familj och har redan under uppväxten på nära håll sett de stora orättvisorna, sett diskrimineringen av svarta och latinos.

Men som politiker från Texas har LBJ fram till denna stund i köket tvingats vara en lojal sydstatspolitiker. Men nu ser han möjligheten att ta steget vidare från där Abraham Lincoln slutade hundra år tidigare.

Caro berättar sedan detaljerat om hur LBJ, mästare i den pratiska maktpolitikens konst, gör det omöjliga och precis som Lincoln på sin tid övertygar tveksamma eller ovilliga medlemmar i kongressen att rösta på 1964 års Civil Rights bill.

Detta är, sa Caro, en berättelse inte om en människa utan makten. LBJ höll sina känslor dolda tills han fick makten han behövde.

Den andre författaren som jag lyssnade på med stort intresse var Joe Klein. Som kolumnist nu i TIME och tidigare i andra brett spridda tidskrifter är han säkert mera känd än Caro. Mest känd är han säkert för oss som minns hans bok Primary Colors, en roman om politik som utkom 2006 och som blev en enorm bestseller (1,5 miljoner ex sålda) och en långfilm. Han anknöt till sina böcker Politics Lost:From RFK to W. How Politics Have Become Less Courageous and More Interested in Keeping Power than in Doing What’s Right for America (2007) och Charlie Mike: A True Story of Heroes who Brought their Mission Home (2015).

Han anknöt till Caros ord om att makt inte nödvändigtvis korrumperar och berättade om sin relation till Hillary Clinton, en relation som I huvudsak varit “off the record”. Hon är en mycket dålig politiker för att hon aldrig vågat lita på sig själv i sina offentliga framträdande. Men bakom den offentliga Hillary Clinton finns en oerhört kunnig, välinformerad person – men en person som aldrig riktigt blivit känd så som hon vore värd att bli känd.

Klein har tillbringat mycket tid tillsammans med amerikanska militära förband i Afghanistan och Irak. Han har skaffat sig ett brett kontaktnät med amerikanska soldater och han följer dessa i boken ”Charlie Mike” när de återvänt till hemlandet. Han berättade om de sociala insatser dessa tidigare marinkårssoldater engagerat sig i – både för andra veteraner men också t ex för katastrofinsater t ex i Haiti.

Kleins poäng är ”demokrati utan medborgarskap fungerar inte – vi måste tjäna”. Hans udd mot dagens amerikanska massmedier var hård. De är så upptagna av politiskt maktspel att de glömmer bort hur det amerikanska folket har det, hur det amerikanska folket känner och tänker.

Han berättar hur han ständigt reser runt i olika amerikanska verkligheter. Han riktar udden mot ”högerns och vänsterns påtryckarorganisationer som inte har en aning om hur det ser ut i verkligheten”.

Han berättar om möten med fattiga svarta som bara såg bussningen som en ideologisk konstruktion som inte hjälpte dem i deras svåra verklighet.

Liksom Caro försvarar han politiker – ”de är inte så dåliga som vi tror” – och berättar om hur han inleder sina intervjuer med politiker genom att säga att om de skulle råka säga något dumt som de sen ångrar så är det bara att säga till så stryker han det.

Hans kommentarer om Donald Trump var mycket beska men Trumps väljare delar han upp i tre grupper efter att ha tillbringat myket tid under valrörelsen på resa i ”Trumpland”:

1. De många som verkligen trodde att Trump skulle se till att de fick ett bättre jobb.

2. De som ser så mycket på ”reality tv” att de inte ser verkligheten. För dem är Trump en som ”snackar som vi snackar”. Som exempel nämner Klein att Trumps föraktfulla ord om John McCain gjorde det politiska USA upprört – men Trumps opinionsiffror ökade.

3. De som verkligen ogillade Hillary Clinton för att hon inte gav intryck av att vara autentisk.

Men gång på gång återvände Klein till att en demokrati utan medborgare inte kommer att fungera:

− Den stora risken med Trump är att nästa generation politiker tror att man måste vara som han för att bli framgångsrik.

−Hans politiska retorik medför att sanningen bleknar bort, allt bli marknadsföring. Vi lever i marknadsföringens gyllne tid och det innebär att vi förlorat medborgarskapet.

Den tredje talaren jag vill uppmärksamma tror jag inte alls är känd i Sverige. Thomas Mallon är en skönlitterär författare som skrivit två romaner om politik. ”Watergate” som handlar om Richard Nixon kom 2012 och ”Finale” som handlar om Ronald Reagan kom 2015. Nu kommer snart hans roman om George W Bush.

Mallon berättade att han är en konservativ republikan som avskyr Donald Trump.

En del av diskussionen på seminariet utgick från en essä han skrev i New Yorker precis före valet. Den handlade om en skönlitterär författares perspektiv på valkampen mellan Clinton och Trump.

Han sa (som Klein) att Clinton (som han menade hade stora likheter med Nixon) är en mycket begåvad människa men som är djupt osäker över ven hon är och som därför sällan talar klarspråk. Trump däremot än en människa utan djup, en i grunden helt olämplig person att ha som president. ”Det är inte bra för honom att vara president.” Mellon menade att författningens 25e tillägg (från 1967) kommer att behöva användas för att avlägsna Trump från presidentposten därför att han är otherwise unable to discharge the powers of the presidency som det heter i författningstexten.

”Han är ett psykologiskt fenomen, inte ett politiskt fenomen”.

Mellon berättade om sitt arbete med romanerna om Nixon och Reagan och underströk att romankonsten ger viktiga bidrag till förståelsen av en person.

Har vi alltför få romanförfattare i Sverige som säker gestalta politik?

Hur ser vi svenskar på Joe Kleins perspektiv att demokratin kräver medborgare? Lever vi i ett samhälle där vi bara är konsumenter hos en offentlig byråkrati som vi i allt högre gard är missnöjd med? Vi är klagande konsumenter – men inte aktiva medborgare?

Så kan man tänka efter några dagar på en amerikansk konferens.