Genom telefonsamtalet med den taiwanesiska presidenten har Donald Trump redan hunnit förvandla Taiwan till en bricka i det geopolitiska maktspelet. Frågan om Taiwans diplomatiska status är så känslig att den skulle kunna sätta relationerna mellan Kina och USA på prov.

Donald Trump, Tsai Ing-wen och Xi Jinping. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP, Jorge Saenz/AP, Li Xueren/IBL

Återinförlivandet av Taiwan har ända sedan Chiang Kai-sheks och nationalistregeringens flykt till Taiwan revolutionsåret 1949 varit en fråga av högsta prioritet för Peking och en huvudfråga i relationerna mellan Kina och USA. För Peking är Taiwan ett icke-­förhandlingsbart kärnintresse och frågan är, tillsammans med Nordkorea och de maritima ­motsättningarna i Sydkinesiska och Östkinesiska haven, en av Östasiens allvarligaste olösta konflikter, om än inte längre den mest brännande. Det vill säga tills ­Donald Trump som tillträdande president i början av december hade ett telefonsamtal med Tsai Ing-wen, Taiwans president sedan i januari. Var detta plötsliga utspel ett hugskott eller början på en ny amerikansk Taiwan-politik?

Kontakter på denna nivå mellan USA och Taiwan har inte förekommit sedan 1972. Under Nixons historiska besök i Kina det året överraskade han premiärminister Zhou Enlai med att deklarera att det bara fanns ett Kina och att Taiwan var en del av Kina. Ingen senare president har, konstaterar Steven Goldstein i sin mycket initierade bok ”China and Taiwan” (Polity), uttryckt sig i sådant klarspråk. Det dröjde dock till 1979 innan USA under Carter bröt de diplomatiska förbindelserna med Taipei och upprättade fullständiga diplomatiska förbindelser med Peking. Sedan dess har USA ett icke-officiellt sambandskontor i Taipei. Genom ”Taiwan Relations Act” förband sig USA att försvara Taiwan.

Reagan intog en mer pro-taiwanesisk hållning, och inbjöd taiwanesiska representanter till sin presidentinstallation, men inga direkta kontakter på högsta nivå har alltså förekommit förrän telefonsamtalet mellan Trump och Tsai Ing-wen häromveckan.

Annons X

Då samtalet ägde rum beskrevs det som ett gratulationssamtal, som Trump av artighet tagit emot. Det visade sig emellertid snart att samtalet var produkten av flera månaders pro-taiwanesiskt lobbyarbete i Washington, med förre republikanske presidentkandidaten Bob Dole i en nyckelroll.

Som svar på kritiken som följde på samtalet förklarade Trump att han ”inte kunde se varför USA skulle vara bundet av en ’ett Kina’-politik om vi inte kan göra upp med Kina i andra frågor, inklusive handel, Kinas devalveringar, kinesiska tullar på amerikanska varor, det massiva fort som Kina ­bygger i Sydkinesiska havet, och Nordkorea, där Kina inte varit till någon hjälp”. Från kinesisk sida var de omedelbara reaktionerna utpräglat återhållsamma men Trumps behandling av Taiwan som en bricka i ett förhandlingsutspel utlöste starka ­reaktioner. Peking förklarade att ”ett Kina”-politiken är själva grundvalen för de bilaterala relationerna och inte någon handelsvara.

En ödets ironi är att frågan mycket väl kunde ha fått sin lösning redan kort efter Folkrepublikens tillkomst 1949. President Truman hade beslutat att USA skulle upphöra med stödet till Republiken Kina. Korea­kriget, som bröt ut i juni 1950, skulle emellertid förändra allt. ”Ockupationen av Formosa [Taiwan], av kommunistiska styrkor”, deklarerade Truman, ”skulle utgöra ett direkt hot mot säkerheten i Stilla havet”. I oktober 1950 avancerade amerikanska styrkor, under FN-flagg, in i Nordkorea och ett direkt krig mellan amerikanska och ”frivilliga” kinesiska styrkor var ett faktum. Historien fick ett nytt förlopp.

Under de närmast följande decennierna skulle kalla kriget komma att prägla Asien. USA satsade alltmer resurser på militärt och ekonomist sam­arbete med Chiang Kai-sheks republik. Både Peking och Taipei gjorde anspråk på att representera hela Kina. Tack vare USA:s agerande innehade Taiwan ända fram till 1971 Kinas plats i FN.

På 80-talet, efter den auktoritäre Chiangs död, inleddes emellertid en demokratiseringsprocess som i grunden skulle förändra Taiwans karaktär. Infödda taiwaneser fick rätt att rösta, 1986 bildades ett oppositionsparti (Demokratiska framstegs­partiet, DPP), 1992 hölls de första demokratiska ­parlamentsvalet, 1996 direktval av president, och i presidentvalet år 2000 segrade DPP:s starkt självständighetsinriktade Chen Shui-bian. En för Peking djupt provocerande taiwanesisk identitet växte sig allt starkare, och Chens maktinnehav innebar år av stora påfrestningar på relationerna.

I denna process kom Peking och Taipei på semi-officiell nivå överens om vad som kommit att kallas ”The 1992 Consensus”, enligt vilket bara ett Kina existerar. Detta har DPP dock aldrig uttryckligen erkänt.

USA:s engagemang för Taiwan är en hörnsten i amerikansk Östasien­politik. USA motsätter sig inte en återförening, men den måste ske på fredlig väg. Då Kina, med anledning av Taiwans första direkta presidentval, genomförde en missilövning över ön svarade USA med att sända sin sjunde flotta. Något liknande har inte inträffat sedan dess. År 2005 antog dock Peking, i protest mot Taipeis planer på en lag om folkomröstningar, en så kallad anti-utbrytningslag som innehöll hot om icke-fredliga medel om Taiwan skulle förklara sig självständigt. I Peking har man sedan dess satsat på ekonomisk integration, uppbackad av militärt hot, som sin huvudstrategi.

Omvärlden har sedan länge erkänt att det bara finns ett Kina (Sverige redan 1950), och det stora flertalet länder har diplomatiska förbindelser med Peking. Ett 20-tal små länder, som erhåller betydande ekonomiskt stöd från Taipei, erkänner Taiwan.

Integrationen mellan Taiwan och fastlandet har på senare år påtagligt fördjupats. Fastlandskina är idag Taiwans ojämförligt viktigaste marknad, mer än 50 000 taiwanesiska företag finns etablerade på fastlandet, över en miljon taiwaneser bor och verkar där, antalet direkta flygförbindelser har vuxit till fler än 100 per dag och turismen uppgår i båda riktningarna till flera miljoner besökare per år.

Trots denna dramatiska utveckling på många områden har det dock inte skett något verkligt genombrott i den grundläggande frågan om Taiwans ställning, och Taiwan har utvecklat en alltmer självständig taiwanesisk identitet. I en färsk opinionsmätning uppger över 90 procent av taiwaneserna att de vill bevara status quo.

Officiella kontakter på hög nivå mellan Fast­lands­kina och Taiwan är en komplicerad fråga, då Peking betraktar Taiwan som en del av Kina och Taiwan, som formellt fortfarande heter Republiken Kina, betraktar sig som ett självständigt land. ­Under de senaste åren har dock en rad möten på hög nivå förekommit. 2014 möttes ministrar från de båda ­sidorna för första gången sedan 1949. I november 2015 möttes slutligen Folkrepublikens och ­Taiwans presidenter, Xi Jinping och Ma Ying-jeou, i Singapore, mindre än två månader före Taiwans presidentval. De båda ledarna tilltalande varandra som ”herr”, symboliskt jämbördigt och utan att Mas ställning som statschef erkändes.

Betydelsefullt var att de båda ledarna för första gången på denna nivå bekräftade ”1992 års konsensus” om att det bara fanns ett Kina, samtidigt som man var överens om att vara oense om vad det betydde. I Kina presenterades det som ett möte på Folkrepublikens villkor, med Ma i en underordnad roll.

Peking kan förmodas vara berett att leva med en modell för en lösning av Taiwanfrågan som går klart längre vad gäller autonomi än i Hongkongs fall. Formerna för Taiwans införlivande är förhandlingsbara, men inte att Taiwan är en ”oförytterlig del av Kina”, och Xi Jinping hyser säkert förhoppningen att inte bara fördjupa relationen utan att också bli den som åstadkommer en återförening. Ytterst måste dock lösningen, hur den än utformas, godkännas av det taiwanesiska folket i en folkomröstning, något som idag ter sig avlägset. Alltjämt står dock mer än 1 000 missiler riktade mot Taiwan, och så länge de finns kvar kommer också USA att fortsätta sina vapenleveranser till Taiwan.

Vid en skärpning av läget skulle relationerna mellan USA och Kina sättas på mycket svåra prov. USA är den ­yttersta garanten för Taiwans säkerhet, och den amerikanska närvarons trovärdighet är och förblir en huvudfråga. Fastlandskinas växande makt, och rastlösa militär, står mot taiwanesisk demokrati och amerikanska säkerhetsgarantier. Förverkligandet av ”den kinesiska drömmen” med dess starka fokus på territoriell suveränitet ställs mot demokratins legitimitet.

Mot en militär aktion talar att tiden på många sätt verkar till Kinas fördel, i takt med att ­Kinas ­styrka växer och den faktiska integrationen blir allt djupare. Samtidigt förstärks dock den taiwanesiska identiteten. Utgången av det taiwanesiska presidentvalet bekräftade, trots Pekings ansträngningar, snarast återföreningens avlägsenhet.

Dagens DPP-ledda Taiwan kommer inte att driva självständighetsfrågan med samma frenesi som ­under åren 2000–08. Någon återförening kommer dock knappast heller att ske under Xi Jinpings tid vid makten. Allt talar för att Taiwan då kommunistpartiet år 2021 firar sitt 100-årsjubileum fortfarande kommer att vara en livaktig, de facto-självständig demokratisk stat. Utvecklingen har snarast förstärkt taiwanesernas vilja att bevara sin distinkta identitet. Såtillvida kommer den kinesiska drömmen att förbli ofullbordad.

Relationerna mellan Washington och Peking präglas i grunden av strategisk misstro, och Trump har höjt temperaturen. Genom telefonsamtalet blev Taiwan en bricka i hans improviserade hasardspel, och dess situation mer utsatt. Ytterst kommer det att handla om vilken Kina-politik Trump vill föra.

Trots Kinas växande ekonomiska och militära styrka inser Peking den egna maktens begränsningar, och värdet av status quo. Frågan är var Trump landar. Han vill uppenbarligen bygga närmare relationer med Putin, men vill han verkligen äventyra relationerna till Peking?