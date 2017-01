Taggat Hellacopters spelar i sommar

Bildades 1994 av Nicke Andersson, Dregen, Kenny Håkansson och Robert Eriksson.

Diskografi:

"Supershitty to the max" 1996

"Payin' the dues" 1997

"Grande rock" 1999

"High visibility" 2000

"By the grace of god" 2002

"Rock & roll is dead" 2005

"Head off" 2008

Dregen lämnade Hellacopters efter "Payin' the dues" för att satsa på sitt andra band Backyard Babies på heltid.

Övriga medlemmar i The Hellacopters gick skilda vägar 2008 för att, enligt egen utsago, "sluta när de var på topp".