Minst 53 döda och 300 skadade i tågolycka

Olyckan inträffade i närheten av tågstationen i staden Eseka cirka tolv mil från huvudstaden Yaounde på fredagen, uppger den statliga tv-kanalen Crtv.

– Räddningsarbetare kom och de drar ut kroppar från vagnen. Jag har redan räknat till omkring 40 kroppar som har flyttats, men jag kan inte bekräfta om det var döda eller skadade, sade en av passagerare till Reuters.

Det var trångt på tåget, som avgick klockan 11 på förmiddagen på väg mot kuststaden Douala. På grund av en kollapsad bro längs motorvägen mellan huvudstaden och Douala är tågsträckan hårt belastad. Enligt ett vittne hade tåget sammanlagt 17 vagnar, nio fler än normalt, när olyckan inträffade.

– Urspårningen har orsakat betydande skador, både mänskligt och materiellt, säger transsportminister Edgar Alain Mebe Ngo'o.

Vad som orsakade urspårningen är inte känt.

Många järnvägar i västra och centrala Afrika är ökända för dåligt underhåll och säkerhetsbrister. Urspårningar i regionerna är relativt vanliga.

BREAKING: Cameroon's transport minister says at least 53 people killed, 300 wounded in train derailment.