Tur för oss att kaffebryggaren varit exponerad för globalisering. Annars hade färre haft råd med den. Foto: Per Groth/TT

I går inföll Black Friday – en från USA importerad dag, ämnad att haussa handeln. Om min logistikplanering lyckades är jag numera förväntansfull ägare till en stengodsgryta som värms upp långsamt med hjälp av elektricitet – och i full färd med att planera söndagens middag. En enkel sökning visar att grytan under svarta fredagen kan köpas för nästan 500 kronor lägre än ordinarie pris.

Kritik mot denna kommersialismens dag saknas inte. Sedvanliga slängar mot köphets kommer från förväntat håll. Men för en familj med obetydliga ekonomiska marginaler är möjligheten att köpa en dammsugare eller en tvättmaskin några hundra- eller tusenlappar billigare inget att förminska. Inom branschen är åsikterna delade; många handlare ser hur denna dag i positiv bemärkelse kommit att bli i paritet med jul- och nyårsreor, medan branschorganisationen Svensk Handel klagar på att svenskarna fostras till ”reamonster” och att det blir svårt för de mindre aktörerna att klara konkurrensen eftersom reapriset pressar marginalerna till det yttersta.

Under ett kort besök i Brasilien tidigare i veckan exponerades jag för en annan slags handel. Jag hade glömt att ta med mig hårspray och gav mig av till ett närbeläget köpcentrum. En frisersalong med butik visade sig ha ett stort utbud, och efter lite hjälp fick jag i min hand en lagom stor flaska. Priset uppgavs vara var 95 real, vilket motsvarar nästan 300 svenska kronor. ”Det är inte möjligt”, utbrast jag. ”Hemma skulle jag betala en tredjedel” (vilket vid kontroll visade sig vara en korrekt förmodan, sprayen finns tillgänglig i prisspannet 99–137 kronor). Beklagande miner från alla fyra expediter. ”I am sorry, it is very expensive. We have to pay a lot of taxes. If I were you, I shouldn’t buy it!”. Jag visades prislappen och förstod att de hade pressat priset så långt de vågat – ordinarie pris var 159,90 real, 480 svenska kronor.

Brasilien är ett land där inhemsk produktion ”skyddas” från konkurrens genom skyhöga tullar på import. Resultatet av en sådan protektionistisk politik blir det förväntade; sämre utbud, lägre kvalitet, höga priser. De som är riktigt rika köper statusmärken i landet – men betalar 40 procent mer än på världsmarknaden. De medelrika far till Miami och handlar – mellanskillnaden täcker gott och väl både resa och logi. Detta kan man ha i åtanke när svenska röster höjs mot frihandelsavtal med omvärlden, eller när prat om skydd för svenska jobb bubblar upp.

Ett mått som SCB sammanställer åt Sveriges riksbank, bland annat som underlag för Riksbankens beslut om den svenska reporäntan, kallas för UNDINHX och mäter den underliggande inhemska inflationen – prisutvecklingen på varor och tjänster som i huvudsak produceras i Sverige. Med hjälp av detta index kan man räkna fram det hypotetiska priset på varor som under lång tid varit föremål för globalisering, frihandel och konkurrens. En tvättmaskin hade på 1970-talet ett medelpris på cirka 1 500 kronor i dåtidens pengavärde. I dag får man betala runt 3–4 000 för en normal maskin. Utan outsourcingen hade tvättmaskinen enligt beräkningar utifrån UNDINHX kostat en bra bit över 10 000 kronor.

Så brygg ditt kaffe. Rosta ditt bröd. Läs tidningen. Önska inte svenska eller andra hushåll en tillvaro med mindre frihandel. Dröm inte om en värld där svenska företag inte utsätts för utländsk konkurrens. Och håll tummarna för att Donald Trump inte startar ett handelskrig.