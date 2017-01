”Ta övergreppen i Burma till säkerhetsrådet”

Flyktingar från folkgruppen Rohingyas i kö för medicinsk hjälp i en by norr om Sittwe i Burma. Foto: Gemunu Amarasinghe/AP (Arkiv 2014)

DEBATT | BURMA

Larmrapporterna från västra Burma blir bara fler. Rohingyas, en muslimsk folkgrupp, utsätts för enorma övergrepp, både från landets militära styrkor och från väpnade grupper av civila.

Enligt The International Organization for Migration har omkring 34 000 människor flytt över gränsen till Bangladesh bara under de senaste veckorna och månaderna. Videoklipp som läckt ut från området visar hur soldater avrättar oskyldiga civila, det har kommit rapport om massvåldtäkter och soldater som slänger in barn i brinnande hus och byggnader.

Amnesty har varnat för att det som nu pågår mot rohingyas sannolikt går att definiera som ett brott mot mänskligheten, och utan att fördjupa sig allt för mycket i de juridiska definitionerna går det att slå fast att det rör sig om en allt mer massiv etnisk resning.

Efter resningarna ska myndigheterna göra en ny folkräkning baserat på var människor är bosatta. Rohingyas ska på det viset blockeras från att bli medborgare.

En extremt slug och inhuman strategi från militärens sida.

Nyligen krävde 23 människorättsaktivister, varav flera tidigare vinnare av Nobels fredspris, att FN:s säkerhetsråd ska agera för att stoppa den etniska resningen.

Uppmaningen är särskilt pinsam för Aung San Suu Kyi, som själv fick fredspriset 1991. Under många år var hon en av världens starkast lysande demokratiaktivister, men sedan hon fick reell makt för ett år sedan har hon inte varit förmögen att stoppa övergreppen mot rohingyas. En förklaring är att det inom Burma finns enormt starka fördomar och rasism mot just muslimska gruppen rohingyas. Ska man jämföra med något i Europa är det snarast med den romska folkgruppen. Ständigt utsatt, alltid i marginalen, skyddad av få.

Även inom Suu Kyis eget parti NLD finns det många som anser att rohingyas är ett problem som måste lösas med fördrivning.

Därför måste det internationella samfundet agera, och som ny medlem och ordförande i FN:s säkerhetsråd har Sverige en unik möjlighet att ta initiativet.

Efter varje nytt brott mot mänskligheten säger FN och det internationella samfundet: låt det inte hända igen. Vi måste lära av historien.

Låt oss göra det den här gången. Regeringen måste agera nu för att FN griper in. Om några månader kan det vara för sent.

Jesper Bengtsson

chefredaktör, Tiden

