Foto: Thomas Johansson/TT

Folkpartiet

Visst, det tidigare namnet var ett symtom på Liberalernas patologiskt otydliga profil. Medan andra partier traditionellt haft en klart definierad väljarbas – arbetare (S), bönder (C), islamofoba skånska män som spelar in Youtube-klipp i bilen (SD) – kunde Folkpartiet inte ringa in sin målgrupp bättre än att den gissningsvis åtminstone bestod av människor. Men vad är det Björklund försöker göra när han nu undrar varför muslimerna tvunget måste ha egna skolor eller säger att vi ska sluta vara så taskiga mot SD? Jo, han försöker tycka som folk gör mest. (Det enda problemet med denna strategi är att alla andra svenskar partier hösten 2016 redan har samma inriktning.)