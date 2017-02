Wonderland. How play made the modern world

Varför uppfanns inte skrivmaskinen tidigare?

När uppfinnare på det tidiga 1800-talet började experimentera med skrivapparater hade förutsättningarna för det som skulle komma att bli skrivmaskinen funnits i flera hundra år. Mekaniken som hade kunnat användas existerade redan på 1500-talet. Ja, till och med långt tidigare. De berömda Banu Musa-bröderna skapade under 800-talet fantastiska automatiska maskiner i Bagdad, bland dessa ett instrument som ”spelade sig självt” – en uppfinning som både pekade fram mot andra, mycket mer sentida självspelande instrument, och faktiskt även grammofonskivorna och grunden för den digitala utvecklingen. Den mekanikutveckling som hade en startpunkt här, fortsatte dock att användas för musik.

När pianot blev allt mer populärt under 1700-talet, växte intresset för tanken att på olika sätt få tangenterna att nedteckna noterna som spelades. Så småningom flödade dessa idéer över till idén att även nedteckna ord och meningar. Orden föddes ur musiken.

Idag är det mesta av denna skrivmaskinernas bakgrundshistoria bortglömd, men en rest finns kvar i det ord vi fortfarande använder när vi sitter vid våra datorer och skriver på våra tangentbord. Eller som det heter på engelska: keyboard. Mycket riktigt kallade också italienaren Giuseppe Ravizza, skapare av den första patenterade skrivmaskinen (1855), sin uppfinning för cembalo scrivano – den skrivande cembalon.

Så varför uppfanns inte skrivmaskinen tidigare?

Kanske är frågan felställd. Tekniken fanns – vi valde bara att använda landvinningen till något annat. Vi skapade olika former av musik och lekte med musikaliska manicker. I några århundraden. Innovationer föds nämligen långt ifrån alltid ur nyttighetskalkyler. Istället är de påfallande ofta sprungna ur kreativitet, lust, glädje, upptäckarlust – och lek.

Det här sista tar Steven Johnson (”Everything bad is good for you”, ”Where good ideas come from”, ”How we got to now”) fasta på I nya boken ”Wonderland. How play made the modern world”, där leken och den icke nytto-orienterade upptäckarglädjen står i fokus för en ny syn på innovationshistorien.

Vår syn på innovation är vanligen djupt teknokratisk, formad av årtionden av stelbent skol- och utbildningsdebatt.

Politikens svar på dagens utmaningar brukar som bekant lyda: vi behöver fler ingenjörer. Vilket faktiskt inte säger något alls om våra möjligheter att skapa idéer som är betydande inför framtiden.

Vi vet idag att kreativiteten minskar på grund av skolan. Barn har en naturlig kreativitet, en nyfikenhet och upptäckarglöd. Men efter bara något år i skolan har kreativiteten sjunkit enormt – och det mest omskakande i sammanhanget är möjligen att mängden skratt minskar i samma grad.

Att tekniken som skulle ha kunnat skapa skrivmaskinen istället användes för musik, är enligt Johnson talande. I själva verket, propagerar han, är det precis så här som en mängd av de riktigt betydande innovationerna har sitt ursprung.

Musikern Brian Eno sa en gång att kultur är ”allt vi egentligen inte behöver göra”. Men innovationshistorien har en tydlig tendens att vända bort blicken från hela detta fält – för att istället leta efter startpunkter i behov, nyttokalkyler och den ständiga kampen för att överleva.

Fel! utbrister Johnson, som istället tar med läsaren på en spännande och intressant historieresa – tidstypiskt mallad efter välkänt Ted-talk-format, med massor med aha-ögonblick och en smula förkärlek för att gärna dra stora slutsatser ur ett inte allt för stort material. Men, det måste sägas, det är en bok som det är svårt att lägga ifrån sig.

Var det inte modeintresset och glädjen att kunna ha nya färger på sina kläder som egentligen boostade textilindustrin och den industriella revolutionen? Var det inte jakten efter spännande smakupplevelser (peppar, kanel, vanilj!) som var orsaken till internationell handel och upptäckter av okända världsdelar? Och hur kommer det sig att olika typer av spel har varit så viktiga för datorutvecklingen att det första vi alltid har gjort när vi tagit fram en ”superdator” är att se om den kan slå en människa i – spel?

Johnsons svar är: du kommer alltid att hitta framtiden där folk har som roligast.

Den brännande frågan handlar såklart om något annat: samtiden. För vad innebär det om Johnson har rätt? Om en stor del av den mänskliga innovationen föds ur lek och kultur för upplevelsernas egen skull och inget annat – drar vi verkligen rätt lärdomar för vilka värderingar vi tillämpar i samhället och livet?

Här finns startpunkter för en väldigt spännande debatt om innovation – men hand upp den statsminister som våga möta pressen och säga: ”Jag tror att vi behöver leka mer.”

Anders Mildner