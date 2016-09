Syriska regimen anklagar USA för flyganfall

Den syriska regimen anklagar USA för att ha bombat en regimkontrollerad position under lördagen. Foto: Khaled Khatib/TT

På måndagen inleddes den senaste vapenvilan i Syrien. Sedan dess har enstaka rapporter talat om överträdelser, samtidigt som ett ordkrig brutit ut mellan USA och Ryssland, parterna som förhandlade fram vapenvilan.

På lördagskvällen kommer uppgifter som ökar spänningarna mellan å ena sidan USA, som stödjer olika rebellgrupper, och Ryssland, som stödjer Bashar al-Assads regim. Regimen påstår att den USA-ledda alliansen klockan fem på lördagskvällen lokal tid bombade ett mål som hölls av regimstyrkor.

Det syriska människorättsobservatoriet uppger att 80 syriska soldater dödades vid anfallet, medan Ryssland menar att 62 personer dog, rapporterar CNN Türk.

Händelsen riskerar att trappa upp konflikten. Under inbördeskrigets första år övervägde USA ett militärt angrepp mot den syriska regimen. Men sedan IS under 2014 tog över stora landområden har USA successivt ändrat strategi och har nu som mål att bekämpa enbart jihadistiska rebellgrupper som IS, al-Qaida i Syrien och Ahrar ash-Sham.

Anfallet ledde till dödsoffer och ”bidrog starkt till att IS-terrorister kunde attackera ställningen och ta över den”, enligt den statliga nyhetsbyrån Sana. Anfallet ska ha ägt rum vid flygplatsen utanför staden Deir Ezzor i nordöstra Syrien.

Regimen kallar händelsen för ”en allvarlig och uppenbar aggression mot den Syriska arabiska republiken och dess armé, och utgör fullvärdigt bevis för att USA och dess allierade stödjer IS och andra terroristorganisationer”.

Både Ryssland och al-Assad har vid flera tillfällen anklagat USA för att stödja rebeller som står nära jihadistgrupperingar, bland annat Jabhat Fateh al-Sham, som fram till nyligen hette al-Nusrafronten.

Tidigare under lördagen sade Ryssland i ett uttalande att vapenvilan hittills brutits 199 gånger. USA har anklagat Ryssland och den syriska regimen för att blockera hjälptransporter, bland annat till den krigsdrabbade storstaden Aleppo.

IS tog över halva Deir Ezzor 2014. I januari i år genomförde terrorgruppen en offensiv mot de norra delarna av staden.