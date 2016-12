Sydkorea fasar ut sina mynt – Sverige gör nya

Foto: Lee Jin-man/AP

I Sverige ger Riksbanken sedan oktober ut nya mynt.

– Det finns fortfarande efterfrågan på kontanter och det gäller både sedlar mynt. Och så länge det finns en efterfrågan kommer vi att ge ut mynt, säger Leif Jacobsson, projektledare för sedel- och myntutbytet på Riksbanken.

Av 62 miljarder kronor i kontanter i omlopp i Sverige är 5 miljarder mynt, typiskt 500 kronor per hushåll. Mynt för 2,4 miljarder kronor blir ogiltiga den 30 juni 2017. Riksbanken har fått in en bråkdel, 378 miljoner.

De nya mynten blir färre, mindre, lättare och billigare att tillverka. Och har en livslängd långt in i en framtid då kontanter inte längre används i Sverige, att döma av Riksbankens egna undersökningar. Så när överväger fördelarna med att sluta med mynt?

– Vi bedömer att det ligger långt fram i tiden, säger Leif Jacobsson.

Bank of Korea gör samma analys som Riksbanken av vilka som fortsatt använder kontanter: Unga, äldre och fattiga. Men medan Riksbanken konstaterar att dessa grupper är hänvisade till att fortsätta bära omkring på mynt kommer Bank of Korea fram till att alla människor har rätt att slippa. Hanteringen är förknippad med "enorma socioekonomiska kostnader". Det är då centralbankens uppgift att underlätta för allmänheten genom en digital infrastruktur för betalningar, enligt Bank of Korea.

Den koreanska centralbanken föreslår nu något som påminner om de Cash-kort banker i Sverige gav upp 2004. Ett pilotprojekt ska rikta in sig på närbutiker och kiosker som redan säljer och fyller på andra kontantkort. Kunderna ska inte få växel utan påfyllning på ett kort som kan vara kopplat till ett bankkonto eller till andra betaltjänster på marknaden. Allmänhet, detaljhandel, banker och betaltjänstleverantörer ska delta frivilligt. Om det går bra ska försöken utökas till hela samhället från 2018.

Bank of Korea vill inte sluta med mynt helt, men har i ett år arbetat på en handlingsplan för att skynda på en nedtrappning.