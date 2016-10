Swift spelade för jättepublik

Swift var huvudakt vid kvällsunderhållningen vid formel 1-evenemanget som är i staden i helgen.

Enligt E Online uppträdde superstjärnan för en publik på över 80 000 personer och sjöng också den låt hon var med och skrev för sin dåvarande pojkvän Calvin Harris "This is what you came for".

Swift sade till publiken att det är något av mest givande som textförfattare är när publiken sjunger med.

– Jag har aldrig sjungit den här sången live förut, men ni kan den. Så ni kanske kan sjunga med, sade Swift till publiken enligt E Online.