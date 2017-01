Amerikanen Hudson Swafford tog hem PGA-tourtävlingen i La Quinta, Kalifornien, efter att ha gått sista dagen på fem under par och klättrat två placeringar. Sex birdies var trots en bogey tilltäckligt för att gå förbi kanadensaren Adam Hadwin som storspelade under den tredje ronden med 13 under par, men som gick sista rundan på två under par och slutade på en andraplats.