SVT vill hjälpa krisande tidningshus

Foto: ANDERS WIKLUND/TT

"En del vill måla upp en konflikt mellan public service och kommersiella aktörer. Public service har samexisterat med tidningarna i nära 100 år. Vår utgångspunkt är att båda krävs för mediemångfalden och demokratin", heter det i inlägget signerat av SVT:s vd Hanna Stjärne, programdirektör Jan Helin och chefen för SVT:s nyhetsdirektion Anne Lagercrantz.

De tre skriver att SVT vill bidra till andra medieföretags "förmåga att hantera det digitala skiftet", och listar ett antal förslag på hur detta ska göras.

Dels vill man öppna för att samproducera eller köpa in program från tidningar och andra medieföretag i en tid där tidningarna själva producerar mer och mer tv. Man vill också ge tidningarna större tillgång till klipp från SVT:s nyhetssändningar för att bädda in på sina egna sajter. SVT vill också dela med sig av sin kunskap genom att erbjuda utbildningar samt bjuda in publicister från landet till samtal om den omställning branschen ställs inför.

De skriver också att public service inte har orsakat tidningskrisen, och att bara tidningsföretagen själva kan lösa den: "Men om vi kan hjälpa till vill vi gärna göra det".